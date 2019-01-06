桃園機場躋身「大聯盟」 交長：期許打進季後賽

2019-01-06 13:57

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場開年傳捷報，去年旅運量確定創歷史新高、突破4650萬人次，較前年成長3.6％。交通部代理部長王國材期許，全球年旅運量超過4000萬的機場只有50座，以棒球為喻，桃園機場已進入「大聯盟」，下一步則要進入「季後賽」。

根據移民署正式統計，桃園機場去年旅運量再創新高，全年達4653萬人次，較前年成長3.69％；且根據國際機場協會統計，全球超過5萬座機場中，僅約50座年旅運量達4000萬大關，桃園機場的年旅運量代表已晉身全球前50大機場的行列，屬於機場界的大聯盟成員。

桃機公司表示，分析運量持續成長原因，除了低成本航空蓬勃發展，運量較前年成長91萬人次、成長率達12％，政府推動新南向政策，也挹注東南亞、南亞與紐澳等國達9.8％的成長動能，客運量增加101萬人次。

根據桃機公司統計，去年來自新南向國家的旅客總計1132萬人次；去年中國旅客人次則為803萬人次，成長1.91％。另外，低成本航空載客數總計達849萬人次。

桃機公司指出，因應旅運量持續成長，將積極進行第二航廈擴建、推動第三航廈建設，另將加速推動自助報到、增設強化通關設施等作為，為持續成長的旅客做好準備，提供旅客更好的出入境與機場服務品質。

王國材說，桃園機場旅客量超過4650萬人次，全世界5萬座機場中，每年4000萬人次以上的只有50座，代表桃園機場已是大聯盟球隊，下一步則要進入季後賽。

民航局表示，今年將持續爭取新南向國家更多客源，預計新南向航線、航班飛往台灣各地機場的降落費優惠措施將持續提供，目前尚在研議，確定後將公布。現行措施為國際航班抵離桃園、松山機場以外機場，減收2成降落費，若是飛航新南向航線，再減收2成。

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