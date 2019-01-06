老師捐地當志工 佳冬大武丁五好廣場啟用

2019-01-06 13:13

〔記者葉永騫／屏東報導〕佳冬鄉大同村大武丁五好廣場今天啟用，村民帶著孩子一起來參與慶祝，對於枋寮鄉建興國小老師林政男捐地、退休老師謝盈進幫忙組織志工隊相當感謝，希望凝聚大家一起為社區村落的發展來努力。

佳冬鄉大同村是傳統的農業村落，村民人口數不多但相當純樸，退休老師謝盈進退而不休在社區擔任志工，建興國小老師林政男有感於母親對村落的愛及社區需要一個共同學習、活動的地方，就將佔地約200~300坪的老家捐出作為社區教室、菜園及社區村民活動廣場，命名為五好廣場，可以提供村民打籃球、桌球、辦活動的地點，今天舉行啟用典禮，許多志工團體前來熱情參與，有推拿推拔罐、大愛手等義診活動，還有退休校長陳茂雄揮毫寫春聯，相當的熱鬧。

謝盈進表示，大武丁五好教室志工隊現在已有成員30餘人，大家都是以愛護家鄉社區的心做奉獻，不定期舉辦講座、活動，未來也規劃種菜，希望凝聚全村民眾的向心力，讓家庭更加的和樂，人人存好心、說好話、做好事、讀好書、做好人。

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