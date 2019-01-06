青年改變「下腳料」 青銀共創把蘆筍根變美味

2019-01-06 13:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕販售時常被裁切掉的蘆筍根被視為可拋棄的「下腳料」，但一群台南市在地青年為了減少食材浪費，發揮地方特色，與長者合作並推一條龍方案，從農會到社區長輩，成立社區公益餐廳，將蘆筍根化為美味料理，建立出在地的農產循環經濟模式，展現青銀共創，為社區盡一份心力。

台南市將軍區是全台蘆筍最大產地，而為了發揮其價值，在地青年組織「將軍銀蘆筍」團隊，將菜販販售時切掉的蘆筍根重新再利用，並提出「銀蘆筍－銀髮長輩的幸福蘆筍」，整合農會、農友及社區長輩的力量，共同舉辦食材料理交流、成立社區公益餐廳等，把原本的「下腳料」化為美食。

且該青年團隊也與銀髮長者「青銀共創」，由長輩處理剩餘蘆筍，再交由居民與青年來包裝行銷，產品利潤回饋共享，打造在地農產循環經濟的模式，購買者也能幫助在地青農與社區照護。

將軍銀蘆筍團隊的行動方案也獲教育部青年署青睞，提供行動金補助外，也頒發青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫績優團隊競賽金獎肯定。

該團隊成員之一的徐麗敏表示，從小在將軍區長大，卻不瞭解社區的歷史文化脈絡，她回鄉後發覺將軍區其實蘊含了百年的文化基底，便與其他青年共組團隊，104年起陸續展開社區行動。

如104年就曾向教育部青年署申請補助，推動「將軍之子-社區文化亮點遊戲計畫」，另外也舉辦「一千零一『業』將軍影像創作競賽」，105、106年更持續與在地社區及農會合作，來深耕地方、呼喚青年返鄉。

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