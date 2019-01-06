漫步宜蘭落羽松秘境 情侶笑：和對的人一起來怎樣都美

2019-01-06 13:07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭員山鄉的蜊埤湖，周邊落羽松近日由黃轉紅，湖景、樹景及山景構成浪漫景致，即使飄細雨仍不減遊客興致，直呼「很像仙境」，還有情侶嬌羞笑說，「雨天以及和對的人在一起，都讓落羽松更顯浪漫！」

蜊埤湖與三星鄉安農溪畔、羅東運動公園並稱3大落羽松秘境，隨近日天氣轉冷，落羽松葉由黃轉紅，遊客如織。

宜蘭今天上午雖出現零星陣雨，但不減遊客興致，轉紅的落羽松與寧靜的小湖、山景，構成仙境般美景，今一早夫妻及情侶檔撐傘到蜊埤湖漫步，用美景當背景，拍照打卡曬恩愛。

蔡姓、曾姓情侶檔今特別從新北直奔宜蘭，兩人合撐小傘欣賞美景；曾女說，她們從網路看到蜊埤湖景點，特別規劃行程到此一遊。

她害羞笑說，雖然宜蘭下雨，但細雨卻讓落羽松有不同面貌，而且「和對的人在一起，再大的雨都很美。」

攝影愛好者石世明表示，今年受暖冬影響，落羽松轉紅時間較晚，但去年因宜蘭未受颱風侵擾，樹型、葉子都比往年好，近期蜊埤湖、安農溪畔都已是最美時候，用手機就可拍攝到好照片。

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