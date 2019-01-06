小四生考不好被體罰自打巴掌200下 台南教育局：下週調查

2019-01-06 13:06

〔記者蔡文居／台南報導〕家住台南市安南區的李姓市民爆料，她就讀小四的女兒，在永康一家安親班的小考考不好，被安親班老師體罰自打巴掌200下，小孩的臉打到紅腫，讓她氣不行，決定驗傷對老師提告。南市教育局今天表示，已派人進行調查，如情節重大者，該名體罰老師應立即解雇。

教育局表示，將於下週實地稽查，該補習班如違反兒少法105條，違法兼營安親業務屬實，將裁處補習班6萬元。而補習班教職員如有損害兒童及少年權益的行為，經查證屬實，屬情節重大者應立即解雇，非屬情節重大者，提認定委員會審酌案件情節，認定1年至4年不得聘用或僱用，並列入不適任人員資料庫，未來將於稽查後確認後針對該教學人員後續處置作為。

教育局表示，另外通報社會局，有關體罰違反兒少法部分，另依兒少法對於行為人進行

後續處理。

家住安南區李姓媽媽說，她的小孩只因為安親班小考、考不好，考63分、65分、73分，就被老師要求自打巴掌200下，「還說要大力一點，不能像打蚊子一樣。」

她氣憤說，「妳為什麼不自己打看看，妳也是當媽的人」。她已驗傷並對老師提告。

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