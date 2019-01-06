結合新南向、長照2.0 育達科大招生數逆勢上揚

2019-01-06 12:46

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕少子化浪潮衝擊高等教育，但苗栗縣私立育達科技大學靠著跨領域學程、教學創新及新南向招生，成功開拓生源，招生數逆勢成長，新生註冊人數較去年增加384人，107學年度新生註冊率78.49%，進步幅度達23名，位居全國私立科大第25名，排名成長幅度達全國第一，打響育達科大辦學成效。

育達科大設有科技創新、觀光餐旅及人文社會3大學院共11科系，校長黃榮鵬表示，校方辦學聚焦培育專業實務、跨領域專長人才，學生們繳一份學費，即可培養2項以上專業，輔導考取3張專業證照，要讓學子們習得帶得走的技能，使每個畢業生投入各領域職場皆獲肯定。

而配合政府新南向政策，育達科大也積極向東南亞地區學子招手，107年度共招收80名越南、印尼籍學生，更為照顧外籍生的信仰需求，於校內設立竹苗地區首間「穆斯林祈禱室」；今年招生更上層樓，共招收來自越南、印尼、菲律賓共351名外籍學生，成功開拓另類生源管道。

此外，育達科大與苗栗縣政府合作推動長照2.0，首創全國第一座大學C級巷弄長照站，結合校內健康照顧社會工作系的師資及設備，不僅提供銀髮長輩專業照護及防老課程，並給予學生運用所學的實習場域，達成產官學合作模式，盼未來能成為各縣市長照站的示範點。

而為因應少子化趨勢，育達科大去年於校內成立廣秀森林幼兒園，同時經營新北市三多非營利幼兒園及苗栗縣後龍非營利幼兒園，不僅活化校園空間，也提供校內教職員工友善的托兒場所，並服務附近居民的需求，可安排幼兒保育系學生實習、教師研究指導等，使大學及幼園的資源互相流通。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/