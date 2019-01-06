小孩喝止咳水險喪命！媽心痛呼籲：不要自己當醫生

2019-01-06 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕有媽媽上網分享血淚經驗，因為小孩半夜不斷咳嗽，阿公阿嬤拿藥水給小孩喝，想減輕小孩的不適，沒想到隔天小孩在幼稚園突然抽搐、狂冒汗，後來更直接昏過去，送醫急救後，醫師還說可能會有生命危險，媽媽嚇到不知所措，最後檢查出原因竟是不適當服用藥水所致。

這名媽媽到臉書社團「爆料公社」提醒大家，孩子生病千萬不要自己判斷餵孩子喝藥水，本月3日下午，原PO突然接到幼稚園老師的電話，讓原PO趕緊到幼稚園，原PO的孩子佑佑突然大哭，接著出現狂冒汗、不斷抽搐的情形，原PO趕到幼稚園途中，老師隨即做些緊急處理，後來佑佑陷入昏迷，原PO心慌意亂，一看到佑佑，焦急地不斷呼喊著他的名字，試圖叫醒佑佑，但佑佑都沒反應，原PO緊張地不斷哭泣，救護車一抵達，原PO立刻抱著佑佑衝上車，在老師的陪同下，送佑佑到醫院急救。

為了查出病因「打點滴、抽血、電腦斷層什麼都做」，後來急診醫師向原PO說「現在我們能做的就做，說白一點會有生命危險」，原PO一聽整個傻住了，一段時間後，小兒科醫師也來告知原PO，懷疑可能得了「腦膜炎」，建議轉到大醫院詳細檢查、治療，佑佑在大醫院也做了各種檢查，卻遲遲都查不出病因，佑佑有時稍微醒來就不斷嘔吐，後來醫生建議將孩子送入加護病房，「讓專人24小時照顧比較妥當比較安心」，心即如焚地原PO立刻答應。

去年12月20日佑佑得了腸病毒，當時就有被檢查出白血球過高，這次兩間醫院也檢查出一樣的情形，但「其餘看起來沒有什麼症狀」，本月4日早上探視時間一到，原PO立刻衝進加護病房，對著還在睡的佑佑呼喚他的名字，佑佑終於坐起身並回應原PO、不斷叫著「媽媽」，當場母子倆相擁而泣，「幸好平安無事」。

後來終於查出病因，「單純是不適當飲食藥物過量中毒」，原來是佑佑的阿公阿嬤看佑佑半夜不斷咳嗽，不當讓佑佑服用藥水所致，佑佑當時喝下的「甘草止咳水」成份包含以前稱為鴉片的嗎啡，小孩不能服用，成人若服用過量一樣會中毒，「導致暫時休克，更嚴重會致命！」原PO最後急切地呼籲大家，「不要自己再當醫生了！」

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