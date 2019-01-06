驚！枸杞長樹上 原來是這東西作怪

2019-01-06 12:01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣明道大學旁的台灣欒樹最近驚見整片豔紅，學生乍看以為是「樹上長枸杞」，湊近一看，竟是會蠕動的「紅姬緣椿象」。

縣府農業處表示，紅姬緣椿象喜歡吸食台灣欒樹枝幹或種子的汁液，乍看下很噁心，但對人類和動物都無害的牠們，每到春天和秋天總會大量出現，約一個禮拜後交配後死亡，民眾毋需驚慌。

明道大學謝姓大學生說，該校通往溪州鄉的「彰181縣道」種植數十棵的台灣欒樹，人行道路上最近變一片片的黑色污漬，不少「紅色的小蟲」在地上爬行，他順著小蟲的方向瞧去，驚見一整片「紅」，乍見以為像是「枸杞長樹上」，其實是「椿象」。由於數量不少，她擔心路樹會被侵襲而死。

縣業處表示，紅姬緣椿象不同於荔枝椿象會對荔枝產生農作物為害，牠們如會走路的「枸杞」，主要的食物是台灣欒樹的汁液，通常在一個禮拜後這些椿象交配結束就會死去，這是自然現象，他們也會注意類似情況是否也發生在其它種有台灣欒樹的地方，以觀察「紅姬緣椿象」數量有大變化。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/