用心靈體驗！台中啟明學校盲生逛花博：很開心

2019-01-06 11:25

〔記者歐素美／台中報導〕台中市立啟明學校20多位盲生，今天在聖暉科技公司贊助下，到花博后里馬場園區參觀，因無法以手觸摸，盲生在家長及志工等協助下用心靈感受花博之美，小五生梁瑜涵說，花就是在花瓣中有花柱及花蕊，雖然看不見，但是能夠到花博參觀，還是很開心。

台中市立啟明學校以招收視覺障礙學生為主，設有國小、國中及高職部（含教育智能障礙學生的綜合職能科），校方表示，雖然學生無法以雙眼欣賞美麗的花卉，卻渴望參與台中花博國際盛事「聆聽花開的聲音」，加上多數學生從小離鄉背井到后里求學，與家人相處時光較短暫，更想與家人共同逛花博。

聖暉科技公司長期資助台中啟明學校活動，協助學校辦理烘焙達人訓練班，讓學生學習製作西點，得知學生想逛花博，即贊助所有門票，今天安排盲生與家長一起逛花博，並帶著平時與盲生一起接受定向訓練的導盲犬前來，部分盲生很喜歡導盲犬，從頭到腳仔細撫摸導盲犬每個部位，彷彿想要好好認識這位好朋友；啟明學校老師說，依規定18歲以上才能擁有導盲犬，現在只是讓盲生先熟悉如何與導盲犬相處，一起合作。

因花舞館內的花卉競賽展覽，無法用手觸摸，盲生只能聆聽志工或家長講解，用心靈感受花博之美。在參觀耶誕佈置花卉競賽展時，志工為解說「雪人」造型，就在盲生手上，用手比劃出雪人就是在大雪球上疊上小雪球，讓小朋友了解。

就讀台中市立啟明學校國小5年級的梁瑜涵，因早產視網膜神發育不完全，雙眼看不見，只對光有感應，家住新竹，父親在台北工作，梁父今天特別南下和女兒一起逛花博，並仔細講解各項耶誕布置花卉競賽的主題，梁瑜涵說，假日不用關在宿舍，像鳥被關在籠子裡一樣不自由，就很開心了。

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