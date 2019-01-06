台男旅日疑租重機摔車、丟包、消失...被肉搜灌爆臉書

2019-01-06 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本機車出租業者昨日在臉書發文，以「悲報」為題，表示一名台灣男子在跨年期間赴日租車旅遊，車輛逾期未還，2天後車輛滿身傷痕的被放置在店門口，人卻消失不見，讓店家相當無奈、PO文控訴。

日本機車出租業者在臉書粉專「Rental819台灣（日本機車出租 / 重機自助旅遊）」上貼出一篇文章，寫道台男租車遊日逾期未還，也沒有通知出租業者任何聯繫窗口，2天後車輛被停放在店門口，卻處處都是損毀痕跡，讓店家相當氣憤。

店家表示，車輛的油箱左側凹陷、左側方向燈殼嚴重擦傷破損、離合器拉桿磨損，氣憤的向身為台灣人的小編抱怨，小編藉由此篇文章向該名台男呼籲：「如果當事人有看到這篇文章，請盡快連絡店家商討後續賠償作補救，事態還不會晚。」

該篇文章被磚貼至網路上各大社團及平台，網友紛紛痛批「丟臉」、「難道是打算一走了之嗎？」網友更是發揮鄉民的肉搜精神，將台男的底細查得很清楚，發現原來該名台男曾在1日發文說自己摔車了，在雪地中以時速15公里摔車，寫道「這雪太厚了，群馬赤城山挑戰失敗，在海拔1181m的彎道摔車」。

摔車後他仍未聯絡店家，反倒是去找朋友聚餐，網友紛紛灌爆他的臉書，要他出面說明，目前該名台男的臉書已經關閉，但網友貼出尚未關閉前的擷圖備份，表示台男曾表示店家開出的賠償金額過高還在討論中，請網友不要再洗版他，目前該名台男仍未出面回應。

網友紛紛回應「丟車這個...真的是最壞的處理方式」、「我就不相信這傢伙會有多少誠意要解決」、「沒在台灣被其他租車店薛過？」；另有網友呼籲，台灣人通常沒有雪地駕車的經驗，這次事件讓大家了解到雪地駕駛的危險，騎車更危險，須謹慎注意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/