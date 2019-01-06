8萬元飛了！13年尾牙都看人領獎 只有這次沒去竟中大獎

2019-01-06 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕命中注定啊！到了歲末，各個公司陸續舉辦尾牙，有網友在公司工作14年，之前尾牙年年參加，都沒抽中什麼獎品，這次選擇待在家中陪小孩，沒想到竟然就抽中了8萬元禮券，讓他悔恨不已。

這名網友到臉書社團「爆怨公社」貼出一張照片，可以看到布幕上投影著公司2018年終餐會的抽獎結果，禮券8萬元下面出現了原PO的名字，為公司辛苦工作了14年，過去年年尾牙都有參與，今年想多陪陪家中的寶貝孩子，只是沒去這一次，沒想到竟然就中大獎，因為原PO不在現場，獎項會當場重抽，原PO得知後心痛地哀嚎，「8萬就飛了」、「我要寫個慘字...」

網友看完紛紛留言，「我幫你準備紙筆」、「只能幫QQ了」、「為你的大獎默哀」、「不然去找那個候補你的，請他分你一點...安慰你受傷的心」、「不知道就算了，最靠么的是還有人特地跟你說，這才氣人吧！」沒想到沒有最慘只有更慘，有網友看到PO文透露，「朋友也在現場，他們單位還有一個抽到10萬的...提前離開去搭高鐵了！不知道這個有沒有安慰到你？」

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