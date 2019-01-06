張學友演唱會挺韓流？網友譙：挺你妹啦

2019-01-06 11:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕歌神張學友在高雄舉辦演唱會，卻被媒體連結成挺韓？引發歌迷、網友強烈反彈，有人痛批超不尊重張學友，有人質問媒體有考慮張學友的感受嗎？有網友則酸高雄人怎會有錢聽演唱會？是不是搞錯了。

歌神張學友本週五到今晚連續3天在高雄巨蛋舉辦演唱會、場場爆滿，卻有媒體報導時指出「歌神張學友挺韓流，高雄開唱三天將再現人潮」，引發歌迷、網友一片撻伐。

網友直言，張學友高雄場演唱會去年就定案，去年10月賣票，所以跟韓國瑜完全無關，感慨新聞記者太誇張，現在只要高雄有活動就都說是韓國瑜帶來的，看了這些新聞就白眼翻翻!!!!!!

有網友大酸，這個報導很不客觀，明明學友就是因為一月份是白冰冰代言高雄的冰冰月，才來開演唱會的！他挺的是白冰冰啦！

還有網友預告，3月魔力紅來世運主場館，屆時媒體可能又會再講一次；另有現場歌迷笑問，高雄人不是沒錢聽演唱會嗎？還是我搞錯了。

不少網友、歌迷對此報導內容感慨無限造神，或譙「挺你妹啦」，有人則建議可以訂張學友日。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/