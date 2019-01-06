見警心虛掉頭躲 原來手提大批毒咖啡

2019-01-06 09:47

〔記者黃建華／高雄報導〕19歲的陳姓男子昨駕車在鹽埕區北端街違停，陳嫌手持一袋東西，站在車旁，看到鹽埕分局建國四路派出所巡邏警車，卻掉頭就走，怪異舉動反而引來警方盤查，查獲手提袋內有大批含謠頭丸成分的毒咖啡，將他逮捕。

建國四路派出所昨日下午執行巡邏勤務時，於北端街見一白色自小客車違規停滯於該路段，車旁有一手提塑膠袋之陳姓男子（19歲），見警車立即快步轉身走往騎樓處行跡可疑。

警方遂上前攔停盤查，查驗身分過程中陳男神情異常慌張，眼神不時閃避員警之注目，員警眼尖見陳男手持塑膠袋內裝有數包包裝完整之可疑物品，進一步追問下，陳男始交付塑膠袋毒品咖啡包共15包。陳姓犯嫌自知無法詆賴，坦承持有毒品咖啡包犯行不諱，現場在警方現場宣告權利後將男子帶回所內偵辦。

警方初步檢驗查扣毒品咖啡包15包（共毛重174.4公克），呈搖頭丸與愷他命之陽性反應，陳嫌對自己持有及吸食毒品犯行坦承不諱，表示因個人壓力大，想要藉由毒品藥物來抒發壓力，才會開始施用毒品，豈料竟因心虛想掉頭離開躲避查緝，反被警方眼尖查獲，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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