新竹城市馬拉松細雨中8500人熱情開跑

2019-01-06 09:52

［記者洪美秀／新竹報導］2019新竹市城市馬拉松今天清晨6點在樹林頭公園熱鬧起跑，來自15個國家、8500名跑者在細雨中開跑，副市長沈慧虹與世大運銀牌國手陳傑和多名貴賓鳴槍，祝跑者突破個人PB，跑出最佳成績，跑者也邊跑邊欣賞城市風景，品嚐舌尖上的新竹美食，感受風城賽道上滿滿啦啦隊的加油聲。

清晨5點多，雖仍是寒風細雨，但在中華大學啦啦隊的帶動下，所有跑者一起暖身，不少跑者是在地新竹人相挺參與，大家在細雨中互道早安，擦亮微暗的新竹天空，6點起跑後，包括全馬、半馬及休閒組同時出發，清晨滿滿的人潮也成為樹林頭公園廣場的奇景。

沈慧虹說，第4屆城市馬拉松有許多特色，包括有172隊最多賽道啦啦隊、也經過最多景點，有具特色的獎牌與獎盃，賽道沿線更有在地特色商家設置私補美食，要讓跑者有滿滿的充足感，感受在地熱情。

今年新竹城市馬拉松賽事休閒組由代言人「背影女孩」邱靖貽律師領跑，首度跑進空軍基地與戰機近距離接觸，可體驗奔馳在空軍基地的快感，沿線更獲在地美食商家力挺，提供最具在地味的補給，要讓跑者邊跑邊品嚐舌尖上的新竹在地美食。

另世大運銀牌國手陳傑是全國400公尺紀錄保持人，他的現身也吸引很多跑者驚喜，除為跑者加油，更鼓勵參賽選手捐晶片做公益，將精神傳承給基層運動員，所有捐晶片押金者，市府將把押金全數捐給「新竹市中小學體育促進會」，照顧弱勢基層運動員，還可獲大會感謝卡與祈福卡，可在祈福卡寫下對小選手的祝福，鼓勵基層運動員。

教育處表示，今年賽會在26公里及34.5公里處設立關門點，以全馬終點關門限時六小時計算，會在9點40分及11點關門，目的是確保選手安全，激勵選手於限時內完賽，但大會也會在關門點準備在地熱食、運動飲料、水、毛毯、毛巾，給未能完賽的跑者獻上溫暖，還在小羅賓紅豆餅上印製「明年見」字樣，期盼跑者明年再來挑戰。

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