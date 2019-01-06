免費！新營社大成果展 喜歡的東西任你拿

2019-01-06 09:39

［記者王涵平／台南報導］新營社大教與學成果展今日下午登場，「免費市集」提供民眾拿取任何喜歡的、有需要的物資，讓資源能有二次生命。

社大表示，下午1點至5點在南瀛綠都心公園舉辦成果展，將有22個班級的動態成果發表，48個靜態攤位展現1年來的學習成果，數百位社大學員共襄盛舉。

極氣太鼓班表演迎賓組曲活力開場；另有日語班級的歌曲說唱、日本新年介紹、烏克麗麗吉他班的熱情演奏、中國笛古箏、有氧舞蹈班級的舞林韻動。

動態表演壓軸由今年度於韓國首爾MABROUK 肚皮舞大賽一舉囊刮職業 oriental 組及職業 Baladi Queen組雙料冠軍的林君凡所率領的美感肚皮舞班級，帶領觀眾進入肚皮舞的曼妙世界。靜態攤位有展覽區、體驗區和小舞台。

新營社大團隊表示，社大在今年10月搬家，搬家整理過程中，找到了好多其實並沒有壞、也不舊，只是我們用不上而閒置了好久的物資，因而想跟大家分享，民眾若家中有整理過的、功能正常、還沒壞但用不上的資源，不妨帶到新營社大成果展，讓給有需要的人，延續物品的價值，也可以在這裡尋寶，拿走任何你需要的物資回去。

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