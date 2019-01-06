01/06 各報重點新聞一覽

2019-01-06 06:31

自由時報

總統：各政黨別再講九二共識

中國領導人習近平二日講話定調「九二共識」，並提出「探索兩制台灣方案」等說法，總統蔡英文昨日與外媒茶敘指出，「九二共識」已經被北京定義為「一國兩制」，這個名詞不再有模糊空間，她期待台灣所有政黨不要再講「九二共識」，應該清楚說出「我們拒絕一國兩制」，說出人民的心聲。

詳見總統：各政黨別再講九二共識。

美硬起來 對抗中國科技威脅

美國參議院兩名跨黨派議員在新一屆國會開議之際，共同提案在白宮成立「關鍵科技和安全辦公室」（Office of Critical Technologies and Security），透過協調聯邦政府各部門制定整合式政策，以及與中央和地方監管機構、私人企業、國際夥伴等並肩合作，更有效地應對來自中國等外國的科技威脅，並保護美國重要的技術供應鏈，以維護美國在科技領域的龍頭地位。

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停聘管案駁回 法官是管爺同事

台大財金系教授管中閔週二將在爭議聲中就任台大校長，另一位台大校長候選人吳瑞北不滿教育部忽視台大校長遴選瑕疵聘任管中閔，向台北高等行政法院聲請假處分遭駁回，但駁回該案的審判長蕭忠仁在台大財金系兼課，與管中閔為財金系同事，讓管案再添爭議。

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蘋果日報

驚悚 救難員遭擄 埋公墓 疑婚外三角戀 死前po文「壓力大」

死者是加入民間救難隊20多年，曾參與921震災、88風災等救援的計程車運將王嘉民（51歲），住台中市沙鹿區，與妻子育1女1子，各就讀高中、國中，王男開計程車為業，平時在台中三井Outlet購物中心排班，還是台中市919救援協會的創會隊員，熱心公益。 原本一家4口幸福美滿，但王男疑暗搞婚外情，惹來殺身之禍！上個月王男多次遭人毆打，其中一次被押到沙鹿的公墓強拍裸照勒贖，30日又離家一去不回，失蹤7天後，昨竟被自己的救難隊友在南投市第9公墓挖出，早已成為一具冰冷屍體。

藍營要解4太陽之爭 蔡100天內須贏回人氣

2020總統大選，藍綠都全力爭勝。國民黨內有4個太陽之爭，初選是否採全民調，黨內意見不一，如何找出解決方案，攸關選戰氣勢。民進黨則是面臨母雞蔡英文如何在短時間內衝高人氣。藍綠都有難題。

聯合報

屏東台北均一價？準公幼補助 六都喊脫鉤

行政院長賴清德任內重要政策幼教準公共化，十五縣市私立幼兒園加入比率低，中華民國幼教聯合總會總會長何明德指為「很失敗的政策」。八月起六都也將實施，因經營成本更高，希望教育部國教署另訂補助標準，才能提高業者加入意願。

白內障手術 7成5選健保水晶體

全民健保是國人驕傲，健保署資料庫更是全民寶庫，聯合報與衛福部健保署合作推出 「聰明就醫×健保大數據」系列報導，透過健保大數據解讀民眾就醫密碼，首波以「白內障手術」為主題，發現近半數院所使用健保人工水晶體占率達七成五，診所白內障手術件數高於醫院，顯示厝邊果然就有好醫師。

中國時報

台商大舉返鄉 落實邊境管控 非洲豬瘟進逼 春節防疫大考驗

農曆春節將至，數以萬計台商返台對非洲豬瘟防疫將是一大考驗。台大專業獸醫學院名譽教授賴秀穗表示，邊境管控一定要落實，尤其春節連假長達9天，兩岸民眾往返勢必更頻繁，目前正值疫情高峰，相關單位一定要提高警覺，否則疫情將一發不可收拾。

生存危機！滷肉飯店家心驚驚

非洲豬瘟疫情會不會燒到台灣，不只養豬戶神經緊繃，各地滷肉飯、焢肉飯業者也都心驚膽顫。新北市中和區「3King原肉炙燒」老闆林家宏表示，連金門都發現海漂死豬驗出非洲豬瘟陽性反應，消費者失去信心，對餐飲業來說前景堪慮；新竹著名的「黑皮驊魯肉飯」老闆更說，「這是攸關生存的重大危機」。

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