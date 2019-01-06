北部、東部今整天濕涼 週三起氣溫回暖

2019-01-06 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕今日受到東北季風持續影響，北部及東半部地區整天濕涼，基隆北海岸及宜蘭一帶降雨時間仍較長，至於中南部地區白天大致上以多雲天氣為主；氣溫方面，各地清晨及夜晚低溫約16至19度，白天高溫北部及宜花大概在20度，花東約22、23度，中南部地區約25至27度，中南部日夜溫差大，民眾需特別注意溫度上的變化。

今日空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、竹苗空品區、金門及澎湖為「普通」等級；中部以南因擴散條件不佳，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南及高屏局部區域短時間可能達紅色警示等級。

7日至8日（週一、週二）持續受東北季風影響，迎風面北部及東半部地區仍整天濕涼，有局部短暫雨，中南部地區則是多雲到晴；溫度方面，各地清晨低溫約16至19度，白天高溫北部及宜花約20度上下，其他地區則是在24至28度。

9日、10日（週三、週四）東北季風逐漸減弱，北部地區雨勢逐漸趨緩停歇，整個西半部地區天氣較為穩定，東半部地區由於仍是偏東風，有零星下雨機會，整體而言各地氣溫有回升趨勢。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 18 19 ~ 21 21 ~ 26 19 ~ 22

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