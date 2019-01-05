金門豬肉禁銷台！燒餅、貢糖業者 跟「豬隊友」劃清界線

2019-01-05 23:51

〔記者吳正庭／金門報導〕農委會宣布，金門豬肉製品禁運台灣本島，消息傳出，地區相關業者莫不搖頭，不禁怨嘆「又來了！」貢糖業者擔心滯銷，趕緊澄清，「只有含肉鬆的貢糖不行」，而且「豬腳貢糖」不是真豬腳，「沒有豬肉」；燒餅業者直呼，「只有鹹的豬肉燒餅才不可以帶到台灣」，希望觀光客別誤會！

中國海漂死豬被檢出帶有非洲豬瘟病毒，讓金門產業「大地震」，農委會祭出的「禁運令」長達兩週，更讓養豬戶至加工產業，再度陷入過去因口蹄疫導致偶蹄類動物肉製品無法銷台的噩夢。

金門縣政府說，金門溫體豬肉多以島內銷售為主，遇到年節的大日子，還需向台灣增量進口，反而是豬肉乾等加工產業，受衝擊較大。

金門縣議員董森堡在臉書列出民眾攜帶或寄往台灣本島可能觸法的食品，包括廣東粥、燒餅、豬肉乾、高粱香腸，還有祭祖、拜拜可能寄往台灣給旅台子弟「解鄉愁」的宴菜丶封肉丶肉粽丶七餅菜等，引發臉友討論。

觀光特產業者得知豬肉製品禁止銷台，為了避免觀光客購買後不小心闖關，受到5萬元起跳的罰款，很多都已將豬肉乾等商品主動預防性下架，業者知道茲事體大，「若有損失只能自行吸收」。

不過，貢糖業者說，貢糖種類很多，依規定只有包肉鬆的貢糖才被禁止，其他沒有問題；另外，知名傳統的「豬腳貢糖」，只是外型像豬腳，裡面餡料是花生糖，「沒有豬肉啦！」

一名燒餅業者看到有記者上門採訪，特別強調，不是全部的燒餅都不能帶到台灣，只有包豬肉餡的鹹燒餅才不行，這樣會連佔一半銷售量的甜燒餅都受到影響，「拜託、拜託，一定要幫忙澄清一下！」

金城鎮一家燒餅業者說，平常燒餅可以賣到傍晚，現在中午開張就在等客人了，很冷清，似乎連在地消費者都「怕怕的」。

金門機場為免旅客觸法，航站及各航空公司都在旅客登機前及貨運檢查處貼有提醒的告示；農委會金門檢疫站也對旅客攜帶物品是否違反規定，提供事前檢查並貼上通過檢查貼紙的服務。

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