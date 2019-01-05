金門海漂死豬染豬瘟 半徑5公里10豬場「病毒都呈陰性」

2019-01-05 23:36

〔記者吳正庭／金門報導〕金門防疫無假期，金門防疫所今天（5日）派專人將小坵島死豬檢體送驗，並完成剩下7戶養豬場訪視作業；初步訪視結果，全縣65戶豬場、1萬1000頭豬隻均未發現異狀。

縣府說，農委會今天告知，去年12月31日發現的非洲豬瘟陽性漂流死豬周邊半徑5公里內10豬場、2170頭豬，抽樣及檢驗結果已經出爐，非洲豬瘟均呈陰性，顯示並無擴散。

原水中無病毒存在

縣府也說，民眾憂心向中國買水管線是否受死豬影響，在對進水口採樣檢測後，證實原水中無病毒存在，請用戶安心。

金門近日發現的第二隻海漂死豬，位於72浬外代管的烏坵鄉小坵島，岸巡和防疫所4人昨天緊急搭船登島，來回11小時把檢體採回金門已經深夜；今天一早專人送農委會家畜衛生試驗所檢驗，盼結果早日出爐。

縣防疫所指出，根據動物傳染病防治條例，在發現第一隻海漂豬被檢出非洲豬瘟病毒後，採取兩項措施，首先針對事發地半徑3公里內的養豬場進行移動管制的範圍擴張到半徑5公里，並對豬隻進行「訪視+採樣」；另外，對全縣65場養豬場同步執行「訪視」作業。

全縣65場豬隻健康

金門防疫所說，昨天訪視58場養豬場後，今天完成剩餘7場的訪視作業後，初步判斷，65場豬隻健康良好，無豬隻異常死亡情形。

另外，金門縣自來水廠說，坊間質疑死豬被發現地點的田浦出海口，距中國進水的受水池約1公里，憂心病毒是否因此傳入金門用戶？經過防疫所採樣檢測，檢測結果證明原水中無病毒存在。

縣自來水廠說，若有病毒隨中國原水引入金門，也僅限於田浦「受水池」、原水導水管線及淨水場內，均屬隔絕狀態，籲請金門用戶安心。

縣府表示，金門65戶養豬戶中有28戶以廚餘餵豬，經邀集開會研討，將補助28戶購買飼料，即日起至9日讓養豬戶購置飼料，10日起全面禁止使用廚餘餵豬。

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