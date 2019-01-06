超級甜！洋香瓜「斑比」糖度可達17度

2019-01-06 00:01

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕夭壽甜！南投縣草屯鎮農民李文宏，種植取名「斑比」的洋香瓜成功，皮薄肉厚籽少，糖度從13度到17度，每個重量都逾1公斤，種植方式有露天匍式和溫室土耕直立式兩種，品質相近，可存放兩週，李文宏說，10年前帶領地方種植栗南瓜，10年後則希望草屯鎮除是栗南瓜故鄉，也是「斑比」洋香瓜的盛產地。

李文宏一直很羨慕日本種出高價、香甜的洋香瓜，花了3年嘗試不同品種的洋香瓜栽植，累積不少失敗經驗，去年10月栽植種子公司供應的「斑比」洋香瓜，近日採收，第一年產量不多，但品質已很好，他請來草屯鎮農會總幹事蕭忠郁等人來品嘗、打分數。

蕭忠郁對「皮薄肉厚少籽又甜度極高」的「斑比」很看好，認為可望為草屯再增加一項有特色的高經濟農產品。

李文宏表示，「斑比」是因表皮有斑紋而得名，分青皮和白皮兩種，青皮的口感較脆，白皮的鬆軟，糖度則在13度到17度。目前售價1公斤100元，1個重量大約在1.2到1.5公斤之間，即一個「斑比」就可賣100元至150元，身價不俗。

栽植方式用露天匍式或溫室土耕直立式皆可，匍式嬰貼地，因此運用10年前為栗南瓜設計的瓜墊，讓其底部不會腐爛變形。

直立式需要簡易的溫室，可減少氣候帶來的風險因素，但設施成本較高，農會總幹事蕭忠郁鼓勵農民可申請政府的設施補助加上農業低利貸款。

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