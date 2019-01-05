搏浪即刻救援卡網海龜 墾丁海巡員被封「超帥暖男」

2019-01-05 22:51

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島最近流傳一段沙灘救援海龜影像，影片中的男子冒著大浪，奮力拉上數10公斤的漁網，成功救出卡網受困的海龜野放，本報找到這名在南灣沙灘任職的墾管處海邊巡邏員謝永祥，他低調表示「每個人看到都會這麼作」，英勇救龜義行也被網友封為超帥暖男巡邏員。

「當時沒多想，就跳下去救了，海龜跟人一樣都是寶貴生命！」謝永祥謙虛表示，平時任務就是在海邊維護遊客安全，2日下午巡邏時，發現海面一處暗礁有大片漁網，裡頭還卡著一隻超大綠蠵龜，雖然當時風浪頗大，他沒猶豫就衝下去拉網子，岸上民眾擔心他也卡位受困，著急的不斷要他上岸在割網子。

仗著年輕有力的謝永祥要迅速拉上漁網，沒想到漁網長近10公尺、泡水後重量超過20公斤，加上不斷襲來的大浪，讓他拉得氣喘吁吁，一位岸上民眾連忙前來協助，才順利割開層層漁網救出海龜，「還好牠都沒有受傷，仍精力旺盛的爬回大海。」謝永祥靦腆笑道。

墾管處遊憩服務課課長蔡豊富指出，「這群在地海巡員們都是很不錯的！」他們平常對於海域的警覺性及高，默默救援了許多瀕臨溺水泳客，連生物受困也一視同仁即刻救援，民眾到海邊戲水時，除了應聽從海巡員指引，也不要吝惜對默默付出的他們說聲感謝。

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