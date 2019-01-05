街舞大賽嘉義PK紐約 小英大讚：讓世界看到台灣人的志氣

2019-01-05 22:05

〔記者王善嬿／嘉市報導〕由嘉義築夢者隊與紐約冠軍隊大PK的「城市捍衛賽」街舞大賽，今晚7點在嘉義市港坪運動公園體育館登場，蔡英文總統擔任神秘嘉賓出席觀賽，她致詞說，這是國際性大賽，也是街舞史上重要的battle，為嘉義加油、讓嘉義成為B-boy文化的首都，歡迎紐約隊但也替嘉義隊加油，要讓世界看到嘉義的厲害、台灣人的志氣。最後嘉義也以3比1獲勝，拿下「街舞首都」錦旗！

今晚的比賽，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、立委李俊俋及蔡易餘都到場為嘉義隊加油，黃敏惠說，嘉義市重視文化藝術，也舉辦多年街舞比賽、造就街舞風氣，公園、廣場都可見青少年練舞、切磋舞技，台上一分鐘、台下十年功，看見他們勇敢追逐夢想，要給他們鼓勵。

與市府共同主辦賽事的扶輪社3470地區總監賴進發說，希望藉此讓青少年、民眾接觸街舞活動，同時宣導反毒觀念。

晚間紐約隊、嘉義築夢者隊一出場就互尬手勢、舞步叫陣，兩隊根據音樂性、原創性、難度、完整性及回應等項目尬舞，舞者為贏得冠軍無不使出渾身解數，精湛舞技也讓觀眾看得目不轉睛。嘉義築夢者隊以3比1在「城市捍衛賽」獲勝，為嘉義贏得「街舞首都」錦旗。

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