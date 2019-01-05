陳思寬證實台大願意放人 將可出任中經院院長

2019-01-05 21:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學與中華經濟研究院因土地糾紛，波及台大國企系教授陳思寬借調中經院長一職，日前官司定讞台大勝訴，昨傳台大已發公文同意陳得出任，記者求證，陳思寬確認系上已收到公文，未來上任院長除了政府智庫角色外，還要面臨租金協商問題等，盼促成雙方雙贏。

中經院於70年成立，71年與台大簽訂長期學術合作合約，並在83年7月遷入北市長興街75號的台大經濟研究館，使用1公頃多的建物，但85年雙方中止合約，但中經院並未搬遷；後因審計部通知台大不可無償讓中經院使用土地，雙方協商不成對鋪公堂多年，直到去年11月15日最高法院判決上訴駁回，中經院才敗訴確定。

然而，中經院原擬去年11月就聘台大國企系教授陳思寬為新任院長，卻因官司而遭台大阻擋，事件折騰2個月後，如今雙方終於解套，台大正式放人，傳昨已發下同意借調的公文，讓陳前往就任，任期從今年1月11日起至110年1月10日止，留職停薪，需返校義務授課。

陳思寬受訪表示，國企系已收到校方同意借調公文，但坦言上任後才是挑戰的開始，除了要繼續扮演好政府智庫的角色之外，馬上面臨的問題是要與台大協商如何處理租金問題，以及重新簽訂雙方的合作契約，盼達到中經院與台大雙贏的結果。

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