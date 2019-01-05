尿尿也能打卡！墾丁公廁美到遊客來朝聖

2019-01-05 20:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕民眾期待多時的墾丁大街及船帆石公廁，元旦連假後正式開放啟用，不同於一般公廁多在陰暗角落空間，船帆石公廁位在絕美的海景沙灘旁，墾丁大街公廁則有地標大尖山景映襯，不少遊客上完廁所都特別拍照打卡，全台獨有的山、海景公廁，未來可望成為遊客新的朝聖地標。

2016年就規劃興建的墾丁大街及船帆石公廁，今年終於都正式啟用，兩處公廁預算共約800萬，都有設計親子廁所及無障礙空間，風格採簡樸低調設計，卻藏不住墾丁得天獨厚的「大自然裝潢。」美麗風光瞬間成為打卡朝聖熱點。

「到墾丁才知道，原來尿尿也能打卡！」位在船帆石的「海景公廁」，一旁就是背山面海的船帆石沙灘，邊「方便」還能聽到陣陣海濤聲，藍天白雲加上沙灘海景第一排，讓這處公廁的美景不輸頂級民宿。

位在墾丁大街的「山景公廁」，經墾管處向畜產所借地興建，剛好位在地標大尖山的正前方，壯麗山巒搭配綠草如茵，不少體驗過的遊客都盛讚「意圖使人跟廁所拍合照！」瞬間成為墾丁大街最美風景之一。

兩處公廁除了山海景風光宜人，多年前中客爆量被借壞廁所的墾丁派出所及消防隊，更是鬆了一口氣，貼上「廁所在斜對面」告示，也封閉臨時公廁，不必再擔心永遠掃不完的廁所髒污。

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