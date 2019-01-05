金門豬場沒感染非洲豬瘟 但又2件中國豬肉製品驗出病毒

2019-01-05 20:46

〔記者吳亮儀／台北報導〕去年12月31日，金門金沙鎮同浦發現有非洲豬瘟陽性的漂流死豬，金門縣動植物防疫所在周邊半徑5公里、10個豬場抽血檢驗，今天（5日）公布檢驗結果，都是陰性。

金門縣動植物防疫所採樣200支豬血清，樣品昨天送達家畜衛生試驗所，畜衛所今天完成檢驗，非洲豬瘟都是陰性，顯示並無擴散。

第9、10例中鏢製品 小三通攔截

不過，非洲豬瘟中央災害應變中心補充，從中國來的豬肉製品再度驗出兩例非洲豬瘟病毒基因，這已經是第9例（福建同安封肉）及第10例（哈爾濱紅腸）陽性案例。

這兩個案例是由農委會防檢局高雄分局金門檢疫站在小三通水頭碼頭旅客農產品棄置箱所收集；第9例「同安封肉」是在去年12月24日採樣，第10例哈爾濱紅腸在12月26日採樣，今年1月2日寄達畜衛所。

樣品經畜衛所以即時聚合酵素連鎖反應等方式檢測，再經定序反應確認，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示旅客自中國攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/