彩券業陳情：中獎免稅額「從愛國獎券就沒變過」

2019-01-05 20:19

［記者黃旭磊／高雄報導］彩券經銷商要求提供佣金，並將中獎獎金免稅額提高至5千元。

全國各地彩券工會理事長及理監事120多人，今天（5日）於寒軒飯店和平店陳情，業者搭輪椅演出「救救財神爺」行動劇，稱公益彩券發行19年、運動彩券發行11年，盈餘挹注社福經費，送錢給廣大消費者卻遭受五鬼牽絆，佣金凍漲19年，房租也節節高漲。

業者稱，中獎免稅額兩千元「從愛國獎券發行就沒變過」，民眾有幸中獎感覺被剝奪，而相較於美國約為台幣兩萬元，是我國十倍，相差過大。另外也呼籲開放境外賽馬，改善運動賽事銷售空檔問題。

立委王金平、許智傑、李昆澤及林岱樺到場聲援。王金平指出，公益彩券行業支撐超過十萬個家庭生計，彩券佣金卻十九年不變，而投注站店租、人事、裝潢等費用高漲，實體店家出現困境，政府應修改不合時宜法令修改，與時俱進。

中華民國彩券工會全國聯合會理事長林俊福說，彩券及運彩盈餘挹注國民年金、健保及社會福利，也幫助籌措國家選手訓練經費，盼心聲傳給決策官員，若未獲回應，將召集一百台輪椅到財政部國庫署抗議。

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