台3線重機追焦手「神偽裝」 網友：以為是猩猩

2019-01-05 20:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台3線苗栗縣境路段風景秀麗，也有多達9處極富挑戰性的彎道，吸引許多大型重機騎士造訪，進而也吸引許多拍追焦愛好者，前來捕捉重機過彎壓車或馳騁英姿。有網友在臉書社團「我是頭份人」PO出一張追焦攝影人士偽裝得十分徹底，蹲在路旁拍照的照片，引發網友熱議，甚有人留言，「第一眼以為是動物園跑出來的猩猩 」！

R網友今天在「我是頭份人」貼文「這也太強了吧（￣∇￣）苗台三線！」，還附上一張照片，裡頭可見有個人身穿迷彩服蹲在路旁樹下，全身還披上迷彩網，頸上掛著的相機，只露出鏡頭。

貼文一出，引發網友熱議，有網友納悶「拍什麼的」，有網友說「警察？！」但隨即有網友回應，「不太可能，警察執行測速之類的勤務還是要著制服。」

「巷子內」的網友則PO上正解，「人家只是台三追焦手而已 」，來拍攝大型重機壓車照片。

不過，因為這名追焦手的偽裝，乍看全身「毛茸茸」，有網友說，「第一眼以為是動物園跑出來的猩猩 」，有人則說，「這隻猩猩應該荷包賺滿滿」，也有網友懷疑說，「他是特戰出身的嗎？」

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