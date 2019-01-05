南台灣最大口徑 18吋蓋賽格林望遠鏡啟用

2019-01-05 19:54

［記者黃旭磊／高雄報導］前鎮教育天文台望遠鏡啟用，主鏡18吋蓋賽格林反射式望遠鏡為南台灣口徑最大。

前鎮教育天文台CEO22.6新建1年多後，今天（5）於前鎮高中奮發樓啟用，教育局副局長陳佩汝、校長夏日新、地球科學老師黃翊展參與，十多名學生觀看星雲等天體運行，觀看行星、月球地貌或星雲星團等暗天體，驚艷解析度更清晰。

台內同步展出2018金天獎得獎作品攝影展，校內吉他社也舉辦「CEO Astro Concert音樂會」，表演與天文有關歌曲，下午則邀請台南市天文協會理事長顏鴻選主講「天文創意產業經營分享」、興大附中地球科學教師林士超主講「高中生與小行星的邂逅」，分享天文觀查心得。

校方指出，經營天文教育特色廿多年，2012年與奮發樓共同規劃新建，2014年由黃翊展創辦全校天文攝影比賽「金天獎」，5年後擴展為高雄市「高中職學生天文攝影比賽」，吸引高中職學生優秀天文作品，繼而舉辦金天獎攝影展，至於天文台去年開始測試，本月順利啟用。

天文台將用於高中職課程需求，而南台灣另一知名台大墾丁天文台，口徑為12吋，屬於國際天文聯會（IAU）認定4座台灣天文台其一。

校長夏日新說，108課綱即將實施，課程將天文台融入部定必修地球科學，並開設「星空騎士-天文攝影專題」選修課，從攝影切入天文觀測領域，讓學生實測培養科學態度。

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