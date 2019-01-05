燒喔！十方啟智中心 教慢飛天使做燒仙草

2019-01-05 20:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕十方啟能中心每個月帶早療孩子戶外教學，這次帶分批帶20名慢飛天使學做燒仙草，上超市買食材、煮燒仙草、選配料到吃進自己煮的成品，不少人是第一次吃到燒仙草，滿足又開心。

十方啟能中心為身心障礙者進行復健療育、啟能訓練，中心將於2月16、17日舉辦元宵義賣，募資、募物面臨困難，主任游月菊說，中心營運面臨前所未有的困境，早療不能等，希望民眾能多幫助學園中許多弱勢幼童。

十方早療的孩子包括腦性麻痺、智能障礙、多重障礙和發展遲緩，這次冬天到了戶外教學主題，老師帶小朋友做燒仙草，實地帶他們到超市買食材仙草蜜、紅豆、花生等，事前製作食材圖卡，帶孩子認圖選購，聞一聞、摸一摸各種食材，，認識味道與顏色，接著去結帳，學習付錢、數錢，從生活中學習。

5歲罹患腦麻的小恩，智力受損、走路也不太穩，興奮要購物，仔細辨認食材圖卡，拉著志工阿姨到處找對應食材，看到超市要隔絕內外空氣的門，還會告訴老師說這是空氣門，讓老師大開眼界，最後就像媽媽小幫手一樣，找到要買的食材，滿載而歸，準備回學校下廚。

老師幫著早療孩子倒仙草蜜，放入玉米粉加熱，最後再讓孩子決定放入哪些配料，像是4歲有腦麻的婷婷，吃到親手買的食材做成燒仙草，開心笑了，直說「燒仙草好好吃喔！」

十方楊老師說，為了這場戶外教學，班上孩子事先扮家家酒遊戲練習，再實地操作，學習感官知覺、口語表達、自我決策和精細動作等復健，戶外教學也曾去公園野餐、圖書館借書、遊樂園遊玩。

孩子的早療不能等！游月菊說，中心有3成多是弱勢中的弱勢，家暴、隔代教養、受保護個案，經濟不景氣，籌辦元宵義賣園遊會很辛苦，希望2天活動募到2百萬，但目前推銷園遊券100萬元只有一半，招商也很困難，募物資大多是二手衣或是低價舊物，盼更多人能支持活動送愛心。

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