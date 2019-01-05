不能離婚、打某罰錢！ 新營同心會只招夫妻檔會員

2019-01-05 23:02

〔記者楊金城／台南報導〕新營同心會規定只有夫妻檔才能加入會員，推動夫妻和睦，才能社會祥和，並積極參與社會公益，在離婚率高的現今，新營同心會宗旨鼓勵夫妻和睦，相親相愛，非常特別。

新營同心會並非正式立案的社團，26年前由一群十分愛妻的好友相約成立，創會會長是前新營區市所秘書陳儀彰，當時約15對夫妻會員，有教師、公務員和各行各業。

前會長、前新營市代表蘇科全說，同心會剛成立時名為「儂儂會」，希望會員夫妻檔都能你儂我儂，相親相愛到白頭，後來因當時有護膚店同名，2年後再改名為「同心會」，成立宗旨是夫妻和睦、社會祥和。

參加同心會就是要夫妻恩愛，所以會員們有默契不能離婚，「打某」、「被某打」都要罰錢，至今只有喪偶才會退出會員。

新營同心會目前有25對夫妻會員，也有認同理念的顧問團，會長一年一任，剛卸任的會長陳嘉屏送會員夫妻每人一個印上夫妻相片的同心杯祝福會員白頭偕老。

第26屆會長余秋宗說，為增進會員、會員夫妻間的感情，定期舉辦國內、外旅遊、餐敘，並和顧問團舉辦音樂會、捐血、捐助家扶公益活動，同心會也設有急難救助基金救助弱勢民眾，希望從夫妻同心和睦，齊家後再促進社會祥和。

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