高市6區明停水15小時 7萬多戶受影響

2019-01-05 18:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司第七區管理處配合「長庚醫院共同饋線線路維護保養停電工程」，並辦理「北嶺加壓站至路竹送水幹管工程」，高市三民區等6區明天上午8時至晚間24時，停水12至15小時，總計影響7萬1206戶，呼籲用戶儲水備用並節約用水。

七區處配合長庚醫院共同饋線線路維護保養停電需停水，將於明天上午8時至晚間8時停水，合計需12小時。

停水區域包括：三民區（本上里、本揚里、本安里、本元里）、鳥松區（大華里、夢裡里、鳥松里），前鎮區（瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞岡里、瑞西里）、苓雅區（建軍里、文昌里、衛武里、正義里、正心里、正大里、五福里、五權里、民主里、正言里），停水戶數為2萬5040戶。

水壓降低區域：三民區（除本上里、本揚里、本安里、本元里外地區）、鳳山區（協和里、文衡里、赤山地區）、苓雅區（福西里、永康里、福南里），大樓週邊住戶因水壓降低，於用水尖峰時會短暫無水、管線末端及高地區可能無水，計水壓降低戶數為4萬3616戶。

另七區處辦理「北嶺加壓站至路竹送水幹管工程」需停水，將於明天上午9時至晚間24時停水，合計需15小時。

停水區域是路竹區北嶺里及三爺里（工業用戶50戶、民生用戶1000戶）、岡山區灣裡里500戶；水壓降低區域有岡山區本洲里，永安區保寧里及維新里共1000戶。

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