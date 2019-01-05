大溪老城區首間民宿 「四季行館」熱鬧開張

2019-01-05 18:57

［記者許倬勛／桃園報導］大溪是桃園最早發展的地方、素有「總統鎮」美譽，歷經清朝、日治時代及西方文化洗禮，和平路、中山路等老街保有完整的巴洛克式建築，老城區有大溪公會堂、李騰芳古宅等景點，市府去年4月中旬開放在大溪老城區申設民宿，許多業者爭相詢問，去年底順利輔導第一間民宿「四季行館」申請通過，今舉行揭牌儀式，成為大溪老街第一家民宿。

觀光旅遊局觀光管理科科長李復華表示，去年上旬公布新法後，民眾因不諳法令，擔心老房有違建、沒有使用執照等問題，始終停留在觀望階段，直到去年9月成立「民宿設立諮詢中心」，市府協助調查老城區內土地建物現況，並舉辦多場說明會、民宿經營輔導課程後，業者開始積極詢問，截至上月共有2家符合資格、4家會勘中。

今熱鬧開幕的「四季行館」前身為木器工廠，座落於中央路上，附近商店林立，有著名的天祥戲院、打鐵店、傢具行等當地特色店家，民宿內共有5間客房，從民宿後方望去，可一覽大漢溪及崁津大橋美景，晚上還能聽到蟲鳴鳥叫，非常舒適。

民宿老闆曾文中是大溪子弟，從事室內裝修、石材經營，曾文中說，前年10月相中這間待售的百年木器工廠，起初是想裝潢後與家人自住，但常聽聞朋友來大溪玩找不到住處，加上適逢民宿管理辦法修正，便萌生開業想法，希望能與更多人分享這間有歷史、有美景的「家」。

因「職業病」使然，曾文中對裝潢建材、施工技術非常要求，打造「類飯店民宿」，考量老城區古色古香的氛圍，民宿外牆採用鄉村復古高低磚頭，內部房間使用黑、白、黃等不同顏色的風格石材，主打工業風格與木質調，希望貼近民眾，能提供入住旅客一個舒適、放鬆的空間。

四季行館提供開幕期間優惠，即日起至15日前，每日前3名電話訂房成功者，可享有房價5折特惠。

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