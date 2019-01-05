汲取台灣經驗助馬國人 大馬社工環台為弱勢募款

2019-01-05 19:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕八八風災時曾募款助台的馬來西亞社工黃恩德，有感於其國內社福團體急難救助機制不足，因此向中華基督教救助協會的「1919愛走動急難家庭救助計畫」取經，在大馬進行「7979」計畫協助弱勢，今年他更首次參與已舉辦14年的「1919單車環台募款」，以為期2週時間繞台一周，個人為台灣弱勢家庭募得超過百萬元。

黃恩德在大馬以「全人關懷協會」做社會服務，當國外有災難時他們也會在國內募款、募資源馳援災區，2004年四川汶川大地震時，開始認識了中華基督教救助協會，後來在台灣發生莫拉克風災後，他也在國內發起幫助台灣的活動。

至於為何會想複製台灣的社福團體模式，黃恩德說，八八風災那年他來到台灣，當時救災人員帶他登高勘察災情，在一片荒蕪殘破中，他看到數千名志工幫忙災後重建，「就像一群小螞蟻，讓人內心非常感動」，心中深覺大馬需要這樣的救災模式，以面對突如其來可能的災難。

黃恩德的取經計畫很成功，中華基督教救助協會秘書長夏忠堅當時一口答應擔任顧問，到了2010年，協會的「7979」部門正式宣告成立。他解釋，「7979是去救去救的諧音，有苦難的人，就要救」。如今7979關懷站在全大馬已經有116站，遇到災情時不僅可以即時通報系，還可以很快動員4、5000人。

而這次會跟著1919環台，黃恩德說，他一直不認為自己是個擅長運動的人，因此不覺得能完成這個活動，且確實整個過程中很辛苦，他幾度覺得自己撐不下去，但在宗教及夥伴的鼓勵下，天助、他助、自助地完成了，除了深入見證台灣之美，也看到很多社會底層的苦。

黃恩德說，離開大馬超過2週，「很想家」，但環台結束了，「卻開始想念台灣」，這次他除了個人為台灣的弱勢家庭募到超過百萬金額，也在參與這趟騎程中，思考回去大馬後推動類似有意義的活動。

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