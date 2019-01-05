今年第1波空污來襲 台中市霧濛濛一度亮橘燈

2019-01-05 18:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年第一波空污來襲，因吹微弱東北風，西半部背風面這兩天擴散條件差，境內污染物持續累積，台中市昨天空品AQI亮橘黃燈，今天一度全境呈現警戒橘，中火有4至5台停機歲休，多少減輕空污，PM2.5未紫爆，但環保署預測，週日明天仍亮橘燈，對敏感族群不健康，須做好自我防護。

中南部這兩天空品差，台中市16座測站空品AQI值大多呈現警戒橘，中午過度一度全境亮橘燈，豐原、文山、梧棲等測站AQI值都超過120，全市霧濛濛，指

標汙染物皆為細懸浮微粒PM2.5。

台中火力發電廠最近也史無前例停機5座機組歲修，今天第2、3、9和10號機組仍停機，8號機則完成歲修降載運轉，執行降載減排共2500MW，環保局也啟動應變措施，包括道路洗掃街、稽查露天燃燒、通報前30大汙染源配合減排等應變措施。

中興大學環工系教授莊秉潔在臉書指出，中部空品不好，雲嘉南PM2.5紫爆，但前天中、彰沒有任何一站空品日均值超過標準，台中市也没有任何一站，PM2.5逐時值紫爆（大於71 ug/m3）代表中火停5座機組，還是有一定的效果。

不過莊秉潔也說，空品值如果環保署未作手動校正，或以交大環工所教授蔡春進評估，認為環保署可能約低估空污值15%，還原回正確值，則應剛好超過日均值標準，以中部居民對空污的感受，如果說昨天空氣品質未超標，相信大部分民眾不能接受，建議環保署修改這有問題的打折公式。

另中火戶外儲煤場是台中最大的儲煤場，有68公頃大、約95座足球場，一年法定許可限量可堆置2075萬噸生煤，主婦聯盟台中分會執委許心欣質疑，依台中市生煤管制自治條例，中火必須在今年底完成室內煤倉，不能露天堆置生煤，但中火去年才發包室內煤倉工程，預計202２年才會完成，市府是否開罰。

環保局長吳志超回應，包括中火共8家公私場所生煤露天堆置，將以違反空污法，未依核發許可證內容進行操作，處10萬至2千萬罰緩。

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