接手蘭陽戲劇團？ 傳藝：還未接獲指示

2019-01-05 18:30

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣蘭陽戲劇團今年千萬預算遭縣議會刪除，恐只能維運到2月底；外界期盼文化部，應讓國立傳統藝術中心來接手戲劇團；國立傳統藝術中心指出，目前還未接獲相關指示，但會持續關心戲劇團情況，在適當時機給予協助；宜蘭縣政府表示，將持續跟議會溝通，爭取在月底臨時會讓戲劇團起死回生。

蘭陽戲劇團成立於1992年，是台灣第一個公立歌仔戲團，也是唯一由地方政府籌設的劇團，現有20名團員。劇團任務除了演出，也包含蒐集、整理歌仔戲文獻史料，為歌仔戲理論建立資料庫，維護歌仔戲傳統唱腔與身段之美，讓戲劇團成為台灣歌仔戲訓練、表演與研究中心。

不過，劇團經費長期來自公務預算，縣議員以蘭陽戲劇團定位不明、人才流失以及發展受到侷限且無法自負盈虧等理由，於審查明年度預算聯席會的2讀會，刪除蘭陽戲劇團1180萬元預算，引發外界譁然，不少民眾於網路聲援，要搶救劇團。

劇團如要起死回生，需有議員在3讀會提案，但仍要議員過半數同意通過才行。但外界也有聲音，盼文化部能否指示國立傳統藝術中心來接手蘭陽戲劇團的經營，讓宜蘭珍貴的傳統文化得以延續，戲劇團也得以發揚光大。

國立傳統藝術中心回應，目前還未接獲需接手劇團的相關訊息，但中心基於扶植傳統戲劇的立場，將持續關心蘭陽戲續團後續狀況，與劇團保持密切聯繫，在適當時機提供協助，盼藉此讓傳統戲劇得以在宜蘭繼續開枝散葉。

至於宜蘭縣政府未來對於戲劇團的立場，府秘書長林茂盛表示，縣府將在月底的3讀會前，持續與議員溝通，說明蘭陽戲劇團的重要性與代表性，爭取預算能夠重審。

林茂盛說，縣長林姿妙也指示文化局，研議方案，讓蘭陽戲劇團得以開源節流，達到自負盈虧的最終目標，例如適度的向中央爭取預算資源，或者讓蘭陽戲劇團，與中央或其它縣市較具知名度的國立劇團一起公演等，藉此打開蘭陽戲劇團的知名度，以利爭取更多演出，開拓財源。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/