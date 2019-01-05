嘉義沿海鰻苗豐收 漁民喜獲年終獎金

2019-01-05 18:16

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕拜去年底幾波寒流之賜，嘉義縣沿海捕撈鰻魚苗漸入佳境，有漁民一個晚上抓到上千尾、賺了10來萬，但也有人捕獲量屈指可數，大嘆在寒夜做白工，可說是幾家歡樂幾家愁。

捕鰻苗季已拉開序幕，隨著氣溫降低，入夜之後，沿海的布袋鎮和東石鄉捕捉鰻苗人馬紛紛出動，在各溪流出海口架網漏夜捕苗，只要苗群入網就宛如「鰻金」入袋，有些則是駕著膠筏捕捉，但不管用那種方式，在10來度低溫中頂著寒風作業，都相當辛苦。

我國規定只能從每年11月1日起至翌年2月底捕捉鰻苗，上一季嘉義縣捕捉量約27萬尾，許多漁民入不敷成本、苦不堪言。

這季狀況略有好轉，雖然去年11月份也是寥寥無幾，但進入12月中旬之後，因為連續幾波寒流來襲，氣溫遽降，鰻魚苗偏向台灣西海岸，嘉義縣沿海這陣子每天捕獲量大多逾萬尾。

截至去年12月底，嘉義沿海已經捕獲23萬尾，逼近上季總捕獲量，每尾價格雖從110元降至85元，但只要可以捕到超過1000尾，就有一筆優渥的「年終獎金」，因而雖然得忍受刺骨寒風，漁民依舊「向錢行」。

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