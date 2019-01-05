她PO文「抱怨」婆媳這樣相處 女網友看完超想嫁進去

2019-01-05 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕一名嬌妻日前在臉書不公開社團「爆怨公社」上表示自己18歲就出嫁，嫁進婆家也過了4年，即將生第4胎的她，從來不擔心所謂的婆媳問題，而且好婆婆對待她的方式更是羨煞眾人，甚至有其他女網友詢問婆婆是否還有單身的兒子，直喊著也要當婆婆的媳婦！

今年22歲的女網友昨天於爆怨公社「抱怨」自己的婆婆，表示自己4年前就嫁到婆家，從那時候開始婆婆和公公對她就如親生女兒一般，逢年過節不是給紅包就是送禮物，連生日公婆都記在心裡。但女網友po出一張照片指出，昨天她問了婆婆有沒有要回家吃午餐，婆婆回：「妳不用煮，我買回去就好了，辛苦妳了」，還問媳婦說過年她要和朋友一起去馬來西亞玩，「妳要不要去，我幫妳出機票錢」，讓原PO一時不知道該如何才好，抱怨婆婆讓自己不知道怎麼當個好媳婦，「好像婆婆才是媳婦...」。

網友紛紛表示超級羨慕，「這其實是炫耀文吧」、「別人家的婆婆總是不會讓人失望」、「你上輩子一定做很多好事，婆婆也太好了吧」、「婆婆還有其他兒子還沒娶的嗎」、「結婚後，深深覺得遇到好婆婆比嫁到好老公重要」。

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