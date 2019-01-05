東北風影響週日北台灣濕涼 中部以南空品不佳

2019-01-05 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕好天氣到今日為止！明（6）日，受到東北季風增強影響，北部及東半部地區一整天濕濕涼涼，且有局部短暫雨，氣象局也預估，這波東北季風要到下週三才會減弱。

中央氣象局預報，明日北部及東半部地區一整天有局部短暫雨，中南部天氣則會在明下半天之後會逐漸轉趨穩定，但因雲量多，或許會有小飄雨情形，同時也因日夜溫差較大，提醒民眾特別留心。

溫度方面，各地今晚至明天清晨低溫約16至19度，白天高溫北部及宜花大概在20度上下，其他地區則是22度至28度，中南部日夜溫差大，請因應溫度上的變化調整穿著。

紫外線方面，明日除了台北、基隆市為低量級，全台各地均為中量級。

明天空氣品質，宜蘭、花東及馬祖為「良好」等級；北部、竹苗、金門及澎湖為「普通」等級；中部以南因擴散條件不佳，中部、雲嘉南及高屏區為「橘色提醒」等級，雲嘉南及高屏局部區域短時間可能達紅色警示等級。

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