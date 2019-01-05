重回村廟論壇 百人啟動台江建庄200年文化願景

2019-01-05 20:55

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南社大與台江分校、海尾朝皇宮今天（5日）舉辦第10屆「重回村廟論壇」，安南區大廟海尾朝皇宮一早就聚集100多位學者專家及鄉親，分享文化參與的教學經驗，同時討論即將落成的文化中心經營方向。校方說，這場活動聚集老中青三代、公私部門協力，為5年後的台江建庄結社200週年文化博覽會踏出第一步。

重回村廟論壇將主題設為「社會實踐的教學實驗及文化參與」，讓與會者聆聽且討論從國小、國中、高中、大學到社區大學，不同階段的教學場域師生，如何發展具有社會實踐行動課程，發展流域學習、文化體驗，展現在地教學創新的成果。

參與論壇討論的國發會副主委曾旭正說，台江文化中心即將試營運，未來藝文團體的培育顯得更為重要，在地的樂團應該積極吸納大廟所陪伴長大的年輕一代加入，同時持續深化青少年培力，培育新社團。

長安國小老師翁育民則說，未來要如何帶領孩子走向更有公民素養的學習，會更有目標，這也是大廟興學推動以來很正確的方向，剛好跟108課綱所強調的素養要求很契合，未來這條路繼續走，他也很樂意帶著孩子戶外教學，認識台江。

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