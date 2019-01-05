違規攜帶豬肉製品入境重罰20萬 已有2名旅客繳罰鍰

2019-01-05 17:06

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為防堵非洲豬瘟疫情進入台灣，防檢局自去年12月18日開始，對自非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品入境台灣旅客處以20萬元重罰，防檢局新竹分局表示，由桃園機場防檢局人員所開出的違規裁處書中，已經有2名旅客已繳交20萬元罰鍰。

農委會動植物防疫檢疫局新竹分局副分局長林崧今天表示，根據防檢局因應「非洲豬瘟邊境管制作為旅客違規統計表」統計，從去年12月18日到昨天為止，全國共有44件被裁罰新台幣20萬元。

防檢局新竹分局指出，截至昨天為止，2名在桃園機場遭開罰20萬元的旅客已經繳交罰鍰，其中一人為攜帶含豬肉成分的雞仔餅入境的中國籍賀姓旅客，另一名為攜帶臘腸入境台灣籍的陳姓女子，日前這2名違規旅客已經繳款。

防範豬瘟疫情入侵，防檢局在行李轉盤、發燒篩檢站、旅客行經重要據點等多處，擺設大型防疫犬布偶，同時張貼告示，告知旅客千萬不要違規攜帶肉品入境，以免遭到重罰。

關務署台北關也持續加強機場各區域宣導，並在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客，若不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受罰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/