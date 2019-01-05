秤雖小但秤人心！藝術家展收藏 從秤看見人生哲理

2019-01-05 18:30

〔記者楊金城／台南報導〕昔日不肖奸商「偷斤減兩」，確有其事，藝術家蕭永騰在收藏的秤中，發現秤桿內暗藏鐵片、鉛塊，以便在秤重時「偷吃步」，他說，秤雖小，但秤「人心」，權衡之間極富哲理。

現在多已改用電子磅秤，早年的秤已相當少見，60歲的蕭永騰花了35年收藏早年的秤、磅秤，近些年甚至2年才找到1支秤收購保存，至今收藏了369支秤、磅秤，多數的秤已有7、80年歷史，今天起在北門三寮灣東隆宮文化中心推出「天秤收藏展」，展到2月17日。

蕭永騰年輕時打雜工維生，對收藏古物和藝術創作有興趣，但「做藝術賺不到錢，夭腹肚」，被人「秤斤秤兩」瞧不起，受到羞辱，他說，為此，他買來收藏的第一支秤掛在房間，用以警惕自己，激勵自己要努力打拚。

蕭永騰收藏秤、磅秤，收藏越多越著迷，蕭永騰說，早年農業時代買賣生意，用秤來秤斤論兩，講的是公平交易、童叟無欺，秤頭、秤桿、掛勾、排心（秤桿上計算被秤物重量的刻度）的秤重設計巧思。

但做生意，總有不肖商人在秤上做手腳偷斤減兩，蕭永騰在收藏的秤桿尾端內就發現暗藏鐵片、鉛塊，他說，秤不只秤重量，也秤人心，占人便宜、讓人占便宜存乎一心，秤的學問很大。

收藏展展出早年的秤、磅秤、秤頭，最大的秤可秤200公斤，最小的秤用來秤藥材、金飾，讓參觀者大開眼界。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/