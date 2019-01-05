田中發現動物屍體民憂染病 動防所：水鹿不會感染非洲豬瘟

2019-01-05 17:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮麒麟山登山步道（長青自行車步道），前日有民眾發現一頭大型動物屍體橫躺路邊，由於非洲豬瘟疫情在中國失控，金門海灘甚至漂來病死豬，民眾聞屍色變，擔心動物受感染死亡。彰化縣動物防疫所獲報，會同田中鎮公所清潔隊前往處裡，確認是一頭成年水鹿，疑遭野狗攻擊暴斃死亡，屍體有被咬痕跡，也表示非洲豬瘟只會感染豬隻，應無傳染之虞。

田中鎮近八卦山脈地區，近期頻頻發生水鹿出沒蹤跡，甚至有水鹿攻擊登山客事件，去年11月，還有一隻水鹿闖入土地公廟後直接倒地斷氣，死因充滿傳奇，未料前日又傳水鹿死亡，由於鹿屍肚破腸流，民眾擔憂水鹿是因病身亡，是否造成傳染。

動防所表示，該水鹿經獸醫檢視為母鹿，腹腔有破洞等明顯傷口，因水鹿極易受驚嚇，研判可能遭野狗追逐、狂吠後受驚暴斃，才遭野狗啃咬，民中擔心非洲豬瘟感染，因只傳染豬隻，不會有感染問題；田中清潔隊表示，該水鹿相當大隻，是近期處理第2隻死亡水鹿，通報當天已載往焚化爐焚化處理。

田中鎮長洪麗娜表示，長青步道野生動物生態越來越豐富，連原本棲息二水的獼猴也跨區來覓食，除偷摘農民果樹外還會搶民眾登山攜帶食物，雖然目前未發生意外，畢竟是野生動物，受驚擾也可能會攻擊人，呼籲民眾勿任意餵食外，主管機關應重視民眾與動物和平相處方式。

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