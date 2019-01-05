立人國中籃球隊有人才沒經費 代承諾協助爭取

2019-01-05 20:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市立人國中的籃球隊，獲得教育部國中乙組聯賽台中市的冠軍，將代表台中市參加全國複賽，而立人國中的籃球隊只成立3年，但因非體育班，資源嚴重不足，因為教練張艾尼瓦爾是市議員吳瓊華學弟，今天拜會吳瓊華，表達學校在下學期成立運動專班的意願，吳瓊華表示會全力協助爭取。

立人國中的籃球隊3年前成立，教練張艾尼瓦爾本身是田徑隊教練，便以田徑為基礎，來訓練籃球隊的學生，短短3年，獲得了107學年度的教育部國中乙組聯賽台中市的冠軍，前兩年都只獲得5、6名，將於2月份要代表台中市去台南參加南區的複賽。

教練張艾尼瓦爾表示，會獲勝的原因，除了學生努力練習，隊員中有3位學生張竣傑、許家銘、馬英愷，身高分別199、190、187公分，3人的身高就比較吃香，雖是到國中才參加，但衝勁十足，不管是搶籃板、前鋒衝撞都很強，身高近200公分的張竣傑，搶藍板就比別人吃香，而馬英愷更被稱為「無敵坦克」，許家銘從小就愛籃球，小學時就在社區籃球場上與社區的大人PK3分球。

不過，因為立人國中的籃球隊不是體育專班，能獲得的公家資源便相當少，因為教練與市議員吳瓊華是亞大碩士專班的學姊學弟關係，吳瓊華會協助爭取公部門的資源，而吳瓊華也會在比賽獲勝時，給予一些鼓勵。

張艾尼瓦爾表示，目前學校已決定在108學年成立運動專班，因此今天來拜會吳瓊華，希望能協助爭取。

吳瓊華表示，立人國中的籃球隊只成立3年，就獲勝代表台中市參賽，因此會要求市府教育局及運動局不管在成立體育專班及代表台中市參賽時的資源，都要給予協助。

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