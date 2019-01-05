村民抗爭反對動工 台澎海纜還差最後一哩路

2019-01-05 16:35

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林口湖村20多位村民今天在口湖中正路抗爭，反對「台澎海纜」埋設高壓電纜工程動工，村民堅絕反對動工，經過口湖鄉代會主席蘇慶璋、地方自救會成員代表與台電公司人員溝通後，將於7日召開說明會。

台電輸變電中區施工處第三分隊長黃政龍指出，台澎海纜為串連台灣本島與澎湖間的電力，讓澎湖冬季充裕風力發電可挹注台灣整體供電，台灣本島也可視需求供應澎湖電力，其中台灣陸上地下電纜長度約8.8公里，目前僅剩口湖鄉中正路、文明路部分路段，總長約1.4公里的最後一哩路。

工程單位取得道路挖掘同意，排定今天早上動工，村民得知到現場抗爭，自救會成員紀武昌說，去年台電公司董事長到地方協調，允諾會召開地方說明會，至今沒都沒召開，另地下電纜埋設有直路不走，為什麼要繞道到口湖市區？

另有村民擔憂高壓電纜電磁波對人體健康有影響，還有施工過程可能影響民宅結構安全，另中正路、文明路有上百私有地，許多地主都不同意開挖。

黃政龍表示，先前與地方多位關鍵人物說明過，會從市郊施工將影響降至最低，工程預計5個月內完成，對於民眾擔心的電磁場問題，地下電纜埋設依公路法規範的1.2米加深為1.5米，除技術可確保運轉安全無虞，也讓鄉親可以放心。

台電施工處副處長林國源指出，施工處將於7日舉辦說明會，解釋民眾心中安全疑慮，台電也將再努力與民眾溝通，期盼地方鄉親支持。

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