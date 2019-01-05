拆床、鋸樹、刷油漆…矽品工程師 圓獨老新年願望

2019-01-05 21:10

〔記者張軒哲／台中報導〕年關將至，矽品精密志工長期關心華山基金會潭子站獨居老人，近年來除捐贈發票20萬張、現金捐款120萬元，還長期號召志工在三節送暖，包括愛心粽義賣、年前大掃除等等，46名志工今天兵分三路，幫忙3名8旬獨居長輩整理房子，還協助處理回收彈簧床的鐵圈維生的賴阿公拆彈簧床，讓賴阿公相當感動。

賴阿公獨居多年，以處理回收彈簧床的鐵圈維生，但拆彈簧床耗時又費工，約2天才能拆一張，每張床僅有150元，2天才賺取一小時的基本時薪，賴阿公知足說，金額雖少但可運用過去的工作技能賺點生活費。

矽品志工號召了多位工程師，自備工具幫阿公拆床，讓阿公新年多了一筆加菜金。矽品志工社社長黃嘉玉說，這次服務的3位長輩中，除了賴阿公是首次服務，其他兩位長輩都是長年來關懷的對象，黃阿公擔憂住家旁枝繁葉茂的大樹會壓壞鐵皮屋屋頂，志工們自備電鋸達到樹上幫阿公鋸樹，另一組志工到賴阿嬤家中打掃跟油漆牆壁。

矽品精密人資處資深處長張美慧說，矽品志工社對於在地獨居老人關懷一直不遺餘力，從剛開始到長輩家中進行關懷慰問到年前大掃除，現在更依長輩們的需求，提供客製化的協助，包括端午節愛心粽認購與包粽，到這次的拆床、鋸樹及油漆的協助。希望矽品志工社的努力，能影響更多的企業志工關懷周遭的獨居長輩。

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