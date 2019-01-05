「烏金」到港！苗栗龍鳳漁港拍賣萬尾烏魚

2019-01-05 16:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕烏魚素有「烏金」之稱，每年冬至前後為汛期，但受暖冬影響，捕獲量延後，苗栗縣南龍區漁會於昨天終盼得「烏金」入港，並於今天在龍鳳漁港拍賣1萬餘尾烏魚，吸引許多魚販競標，也創當地近20年來單日烏魚最多拍賣記錄。

烏魚對台灣沿海漁民而言，是海洋得天獨厚的恩賜，烏魚隨著冷氣團洄游，每年冬至前後10天是漁民年底最忙碌的日子。

南龍區漁會常務監事劉鐵麟表示，不過受暖冬影響，導致烏魚向南游動速度較慢，因此汛期也往後延，去年冬至以來，漁獲量不多，直至年底到今年元旦天候轉冷，才陸續量多，昨天漁船回港更傳出好消息，計有1萬餘尾。

漁會今天下午1點半在龍鳳漁港，將1萬餘尾的烏魚裝成一籃籃競標，創下近20年來單日烏魚拍賣記錄。

劉鐵麟說，烏魚全身都具有經濟價值，除母烏魚有烏魚子，烏魚膘的營養價值高，又有豐富的賀爾蒙，吃了養顏美容，烏魚頭含有豐富的蛋白質、鈣質，可做為砂鍋魚頭的上好材料，因此烏魚又有「烏金」之稱，漁獲量關乎到漁民的年終收入。

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