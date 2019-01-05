看見基隆！紀錄片試映導讀 追憶大沙灣風華

2019-01-05 20:29

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市文化局今天舉行《沙灣世紀風華》紀錄片首映會，團隊以近1年時間，訪談多位耆老，回憶過往歷史，尤其是當年因築港而填沒的大沙灣海水浴場，讓民眾回味再三，接下來於12日下午1點30分在中砂里民活動中心、19日下午1點30分在文化中心第一會議室繼續試映導讀，活動結束後，影片將於YouTube播放。

文化局說，這部全長36分鐘的《沙灣世紀風華》紀錄片，是文化部補助「大基隆歷史場景再現整合計畫」子計畫之一，正片分「航現大雞籠」、「沙灣大黃金年代」、「大沙灣小移民」3個主題，並有5段延伸閱讀影片，後續將以AR技術結合實體，重現歷史場景，讓市民瞭解基隆的歷史發展軌跡。

紀錄片團隊訪談多位耆老，包括二戰結束後，12歲起就在碼頭工作的林讚盛、前港務局資深副理莊耀輝、韓戰爆發無法返鄉的韓籍人士金妙蓮、百歲耆老詹哲曼、躲避文化大革命來台落地生根，創立亨利幼稚園的王榮和神父，文安里長李隆進也提供多張當年大沙灣海水浴場民眾戲水的老照片，見證時代的變遷與風華。

基隆市長林右昌說，影片內容讓他感動，也對沙灣地區過往歷史、文化紋理與發展脈動，有更深入的瞭解，這部紀錄片是公共財，未來盼在學校、社區尤其是大沙灣地區播放，讓歷史記憶延續給下一代。

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