樹葉消失象徵動物滅絕 趙紹雰設計奪全國特優

2019-01-05 17:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部在台灣藝術教育館舉辦「107年全國學生美術比賽」頒獎，不少學生秀出人文創意，如平面設計類得獎作品「Don't let it disappear」採用圖地反轉，將樹葉代表森林，拼出動物型態，象徵樹葉森林消失，動物也會跟著消失的動保意涵，拿下特優獎項。

來自泰北高中3年級的趙紹雰表示，自己很喜歡動物，參賽時構思許多動物保護的圖像，最後選擇把葉子堆疊，在畫框四周拼貼，在中央留白呈現出一頭可愛的鹿，但實際上要宣傳簡單概念，當代表森林的葉子逐漸被砍伐消失，代表動物的鹿也將跟著消失，因此作品名稱「別讓牠消失」，希望藉由作品，大力對世人宣傳一定要保護動物的觀念。該作奪下107年全國學生美術比賽的平面設計類高中美術組特優。

另，師大附中學生潘羽錫也以「阿公的發財車」一作，拿下107年漫畫類高中美術組特優，他說，小時候跟父母、阿公阿嬤3代同堂住在台南，當時看到阿公每天辛苦早出晚歸種田，印象深深留在腦海，作品靈感便想畫出具多多種功能的大型發財車，可幫阿公洗米、爆米花、作小米酒等，讓圖像中的阿公可以早早收工，不必深夜看田等；他也說繪畫風格來自擔任美術老師的母親，採黑白手繪線圖；而潘的細膩筆觸深受評審青睞，呈現漫畫美感。

教育部表示，107年全國學生美術比賽是國內學生重要的藝術競賽活動，盼藉此鼓勵創新、發掘人才，這屆初賽作品就有5萬件報名，進入決賽有8891件，包含繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等，最後共有104名學生脫穎拿下特優。

教育部觀察，這次從學生作品看出，學生心靈的真善美，用獨特主張與見解來關心社會，題材創意也多元，如版畫類大專美術組特優的作品｢在記憶裡穿梭｣利用波動紋理刻劃大腦海馬迴團塊，評為配置完美；西畫類高中美術組特優「拆‧分。組」則是採近無色彩畫面，解構都市景觀的建築群落，呈現和諧優雅。

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