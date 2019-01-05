生技公司「俄羅斯幹細胞中心」 中興大學育成中心啟用

2019-01-05 16:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕寶生堂生技公司取得俄羅斯幹細胞療法技術的移轉授權，今日在中興大學育成中心舉行「俄羅斯幹細胞技轉亞洲實驗室總部暨培訓中心」的啟用，未來除致力於發展台灣「間質幹細胞」醫療研究，提供自體幹細胞儲存服務外，還將透過一系列幹細胞新藥臨床試驗，培訓MSC間質幹細胞專家與建立幹細胞治療專屬醫院。

俄羅斯在幹細胞療法研究和臨床上至今沒有斷層，且焦點放在戰後士兵重大傷殘治療而非複製人，因此在重大傷病研究與臨床領先全球，因此寶生堂執行長黃鼎殷醫師，委請自己在歐洲的俄籍學生收集俄羅斯的幹細胞療法研究及臨床上的相關資料。

此外，黃鼎殷過去5年前往俄羅斯莫斯科、聖彼德堡數次，也在俄羅斯擔任研究員兩年，拜訪13家幹細胞大小醫院後，並且在俄籍學生的協助下，取得俄羅斯幹細胞療法技術移轉，設在中興大學育成中心的「俄羅斯幹細胞技轉亞洲實驗室總部暨培訓中心」今天進駐啟動。

黃鼎殷表示，他曾協助多位病患到俄羅斯進行幹細胞療法，其中一位心碎症病患，曾經在加護病房電擊3次並發出病危通知，接受治療後目前已經停掉心臟節律器，現在可以游泳可以爬山。

寶生堂技術長賴靜瑩指出，在俄羅斯的技術與臨床研究下，台灣可以直接獲得俄羅斯13年來的研究成果與治療成效，另外，俄羅斯在細胞培養領域技術非常的精良先進，可以把存活率（Viability）提升至最高，並且降低培養技術加臨床的結合。

賴靜瑩表示，民眾不必被當作實驗的白老鼠，也可以不必遠赴俄羅斯就醫，在台灣即可得到相同的幹細胞治療效果。

「俄羅斯幹細胞技轉亞洲實驗室總部暨培訓中心」是以俄羅斯幹細胞療法為主要技術轉移的「間質幹細胞（MSC）實驗室」，寶生堂生技公司指出，這座實驗室除致力於發展台灣間質幹細胞醫療研究，提供自體幹細胞儲存服務外，未來將透過一系列幹細胞新藥臨床試驗，培訓MSC專家與建立幹細胞治療專屬醫院。

寶生堂表示，目前首務工作，全力推動將符合俄羅斯國家標準的幹細胞培養技術與獨家設備引進台灣，同時建立符合台灣細胞治療法規的實驗室，達到首座雙國認證的間質幹細胞實驗室。

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