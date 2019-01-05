萬丹大排發現豬屍 屏東動物防疫所採樣化驗

2019-01-05 15:12

〔記者葉永騫／萬丹報導〕繼上個月屏東縣萬丹大排被發現豬屍後，昨天傍晚又在大排中發現一頭豬屍，縣府環保局會同動物防疫所人員前往處理並採樣化驗，初判不是豬瘟，今天更派員前往萬丹大排噴藥消毒。

非洲豬瘟讓人聞豬屍色變，萬丹大排上個月才被民眾發現有豬屍漂流在水中，環保局及動物防疫所化驗後排除豬瘟，讓人鬆了一口氣，沒想到昨天傍晚萬丹大排再度發現一隻豬隻的屍體，讓人很傻眼，環保局及動物防疫所人員漏夜將豬隻屍體撈起並採取檢體化驗，預計最快明天才會有結果，但初判不是非洲豬瘟，今天也派員前往現場噴藥消毒。

縣府農業處表示，合法的養豬場對於死豬有一定的處理程序，必須交給合法的化製廠處理，因此亂丟豬屍的多為20頭以下的小型養豬場，這些問題較大，縣府除了已提出方案，希望小型養豬場能夠改以飼料或離牧外，未來也會加強查緝這些養豬場，一旦查獲亂丟死豬將予以重罰。

動物防疫所長李永文呼籲，養豬業者要做好自我防疫工作，豬隻不明原因死亡必須報備，亂丟死豬業者將依動物傳染病防治條例第第43條規定，裁處5萬元以上100萬以下罰鍰。

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